Résultat des européennes à Albon : l'élection 2024 en direct

13:25 - Albon : l'impact de la démographie locale sur les élections européennes

Comment la population d'Albon peut-elle influencer le résultat des européennes ? Dans la localité, 20,39% des résidents sont âgés de moins de 15 ans, et 5,9% sont des personnes âgées. La répartition par âge peut agir sur les priorités des mesures européennes en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Le pourcentage de foyers détenant au moins une voiture (84,65%) montre une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 757 électeurs sur des questions de transport et d'environnement. Enfin, des éléments tels que le nombre de familles monoparentales (13,96%) et le nombre de résidences HLM (7,84% des logements) font ressortir les enjeux économiques et sociaux auxquels la commune doit faire face. Les chiffres sur l'éducation à Albon mettent en relief une diversité de qualifications, avec 15,65% des résidents titulaires du seul baccalauréat. Il est essentiel de garantir que les politiques européennes s'adaptent aux réalités locales.