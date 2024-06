Résultat des européennes à Argent-sur-Sauldre : l'élection 2024 en direct

13:23 - Argent-sur-Sauldre : démographie, élections et perspectives d'avenir

Quel portrait faire d'Argent-sur-Sauldre, à quelques heures de l'annonce des résultats des élections européennes ? Dotée de 1 299 logements pour 2 057 habitants, la densité de la commune est de 31 hab/km². Ses 109 entreprises démontrent une activité entrepreneuriale florissante, tandis que son tissu social se compose de 620 familles, reflétant une communauté diversifiée. Dans la commune, 12,46 % des résidents sont âgés de moins de 15 ans, et 39,13 % de 60 ans et plus, ce qui peut agir sur les orientations politiques, notamment en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Les électeurs, dont 49,83% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Malgré un taux de chômage de 12,01%, la ville affiche un salaire moyen mensuel net de 2074,59 euros/mois, illustrant un certain niveau de prospérité. À Argent-sur-Sauldre, les spécificités locales se joignent aux défis européens.