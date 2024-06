Résultat des européennes à Artix : l'élection 2024 en direct

Avec une abstention qui continue de grimper lors des élections, ce scrutin 2024 va-t-il battre un nouveau record ? Au niveau national, le record d'abstention a été enregistré lors du premier tour des élections régionales 2021, s'élevant à 66,7%. À Artix, 57,43% des habitants n'avaient pas voté. Comment ont voté le plus souvent les électeurs de cette ville lors des dernières consultations politiques ? Cinq années plus tôt, à l'occasion des précédentes élections européennes, parmi les 1 374 personnes en âge de voter à Artix, 44,75% avaient boudé les urnes. L'abstention était de 55,73% en 2014.

Comprendre le pourcentage de participation aux élections à Artix

Qu'en sera-t-il de l'abstention ce 9 juin, lors des élections européennes à Artix ? En avril 2022, pour le premier tour de l'élection présidentielle, 19,43% des personnes habilitées à participer à une élection dans la ville avaient déserté les urnes. L'abstention était de 24,7% au second tour. Pour rappel, dans la ville, le taux d'abstention aux législatives 2022 représentait 47,84% au premier tour et seulement 49,82% au second tour. La guerre aux portes de l'Europe et ses retombées en matière économique et énergétique seraient notamment susceptibles de renforcer l'engagement civique des citoyens d'Artix .