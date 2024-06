Résultat des européennes à Astaffort : l'élection 2024 en direct

13:23 - Les enjeux locaux d'Astaffort : tour d'horizon démographique

La structure démographique et socio-économique d'Astaffort détermine les préoccupations et les intérêts des habitants, influençant ainsi les résultats des élections européennes. Avec une densité de population de 58 habitants par km² et un taux de chômage de 12,34%, les problématiques relatives au chômage et au logement sont des inquiétudes majeures. Un revenu moyen par foyer fiscal de 21 830 euros par an peut être révélateur de difficultés économiques locales. Le nombre de familles monoparentales (16,3%) met en lumière des impératifs de soutien social, alors que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (9,61%) fait ressortir des enjeux de stabilité du travail. Les données sur l'instruction à Astaffort mettent en avant une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 17,41% des habitants ont obtenu seulement le baccalauréat par exemple, ce qui met en lumière la nécessité d'une réflexion approfondie sur les politiques éducatives et d'emploi de l'Union européenne.