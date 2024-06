Résultat des européennes à Bacqueville-en-Caux : l'élection 2024 en direct

13:25 - Élections européennes à Bacqueville-en-Caux : impact de la démographie et de l'économie locale

Comment les habitants de Bacqueville-en-Caux peuvent-ils peser sur les résultats des européennes ? Dans la localité, 19,59% des résidents sont des enfants, et 7,51% de plus de 75 ans. La pyramide des âges peut avoir un effet sur les orientations politiques en ce qui concerne l'instruction et la santé. Le taux de foyers ne disposant d'aucune voiture (25,31%) montre une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut affecter les 634 votants sur des questions de mobilité et d'aménagement routier. De surcroît, des éléments tels que le nombre de familles monoparentales (16,89%) et le nombre de résidences HLM (18,6% des logements) font ressortir les enjeux de solidarité et d'intégration sociale qui tracassent les électeurs. Les données sur l'éducation à Bacqueville-en-Caux mettent en avant des niveaux variés de qualifications, avec 45,6% des résidents sans diplôme, cela souligne l'importance de mettre en place des programmes visant à améliorer l'accessibilité à l'instruction.