Résultat des européennes à Bardos : l'élection 2024 en direct

13:27 - Tendances démographiques et électorales à Bardos : ce qu'il faut savoir

Dans la ville de Bardos, la population aura-t-elle un impact sur le résultat des européennes ? Avec un taux de chômage de 8,27% et une densité de population de 42 habitants/km², les problématiques relatives à l'emploi et à l'habitat sont des sujets prédominants. Le taux de ménages possédant au moins une voiture (82,65%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 774 votants sur des problématiques de transport et d'aménagement routier. Par ailleurs, des indicateurs tels que le nombre de familles monoparentales (14,37%) et le nombre de personnes bénéficiaires du RSA (0,75%) font ressortir les défis de solidarité et d'inclusion sociale auxquels la commune est confrontée. Les chiffres sur l'instruction à Bardos mettent en relief des disparités notables en termes de niveaux d'éducation, avec 16,59% des résidents ayant obtenu seulement le bac par exemple. Ces statistiques, associées aux données sur les revenus, invitent à une analyse plus fine des facteurs influençant les parcours éducatifs et professionnels des individus.