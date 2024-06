13:27 - Les données démographiques de Bazouges-la-Pérouse révèlent les tendances électorales

Devant les 2 bureaux de vote dispersés à travers Bazouges-la-Pérouse, les citoyens se regroupent pour se rendre aux urnes. Avec ses 9,19% d'agriculteurs pour 1 863 habitants, cette commune est un subtil mélange d'urbanité et de ruralité. Ses 121 entreprises démontrent un certain dynamisme. Dans la commune, 27 % de la population est âgée de 0 à 29 ans, et 32,47 % ont plus de 60 ans, ce qui peut agir sur les orientations des mesures européennes en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Les citoyens, dont 35,82% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Dans cette diversité sociale, 41,7% des ménages se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 861,49 €, accable une commune qui aspire à plus de prospérité. Pour conclure, à Bazouges-la-Pérouse, les intérêts locaux alimentent le débat démocratique.