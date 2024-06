Résultat des européennes à Beaune-la-Rolande : l'élection 2024 en direct

13:24 - Beaune-la-Rolande : démographie et socio-économie impactent les élections européennes

Quelle influence la population de Beaune-la-Rolande exerce-t-elle sur les résultats des élections européennes ? La jeunesse et les personnes sans emploi sont des groupes démographiques essentiels dans la localité, avec près de 30% de la population ayant de 0 à 29 ans, et un taux de chômeurs de 11,43%. Les écarts de revenus, avec un revenu moyen par foyer fiscal de 21 766 euros par an, sont souvent caractéristiques d'une tension économique locale. Le nombre de familles monoparentales (18,68%) met en lumière des besoins de suivi social, tandis que le taux de salariés en CDD (10,03%) fait ressortir des défis de stabilité de l'emploi. Les données sur l'instruction à Beaune-la-Rolande mettent en avant des disparités notables en termes de niveaux d'instruction, avec 12,45% des résidents ayant obtenu seulement le bac par exemple. Ces statistiques, associées aux données sur les revenus, invitent à une analyse plus fine des facteurs influençant les parcours éducatifs et professionnels des individus.