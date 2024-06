Résultat des européennes à Beaussais-sur-Mer : l'élection 2024 en direct

09:30 - Les élections européennes à Beaussais-sur-Mer sont lancées

L'une des grandes inconnues du scrutin européen sera indiscutablement l'ampleur de la participation à Beaussais-sur-Mer. Pour rappel, dans la ville, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 45,68% au premier tour. Au second tour, 47,44% des électeurs n'ont pas exercé leur droit de vote. Quel niveau atteindra l'abstention à Beaussais-sur-Mer cette année ? Il y a 2 ans, pour le second tour de la présidentielle, le pourcentage d'abstention s'était hissé à 19,65% dans la ville. Le taux d'abstention était de 19,73% au premier tour. Pour comparer, au niveau de la France, le pourcentage d'abstention à l'élection présidentielle 2022 se chiffrait à 26% au premier tour et 28% au second tour, plus qu'en 2017.