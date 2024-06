Résultat des européennes à Bergheim : l'élection 2024 en direct

13:23 - Comprendre l'électorat de Bergheim : un regard sur la démographie locale

La démographie et le contexte socio-économique de Bergheim façonnent les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur impact sur les européennes. Avec un pourcentage de chômeurs de 6,81% et une densité de population de 110 habitants/km², les questions liées au chômage et au logement sont des inquiétudes majeures. Le taux de ménages possédant au moins une automobile (67,1%) souligne le poids des questions de mobilité et d'aménagement routier dans les interrogations des 725 votants. Par ailleurs, des aspects tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (0,48%) et le nombre de résidences HLM (4,61% des logements) indiquent les enjeux économiques et sociaux auxquels la commune doit faire face. Un taux de résidences secondaires de 18,66%, comme à Bergheim, indique la présence d'une population plus aisée. Les propriétaires d'habitations permanentes peuvent faire des choix électoraux différents des vacanciers.