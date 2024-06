Résultat des européennes à Bonny-sur-Loire : l'élection 2024 en direct

13:25 - Bonny-sur-Loire : élections européennes et dynamiques démographiques

Quel portrait faire de Bonny-sur-Loire, à quelques heures de l'annonce des résultats des européennes ? Dotée de 1 225 logements pour 1 842 habitants, la densité de la ville est de 77 habitants/km². Ses 112 entreprises témoignent d'une activité entrepreneuriale florissante, alors que son tissu social comprend 503 familles, reflétant une communauté diversifiée. Dans la ville, 27 % de la population est âgée de 29 ans et moins, et 35,14 % de plus de 60 ans, ce qui pourrait agir sur les orientations des mesures européennes en matière d'éducation et de santé. Les habitants, comprenant une proportion de 33,91% de retraités, montreront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Dans cette diversité sociale, près de 52,88% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 749,95 € pourrait devenir un défi financier pour la commune. Ainsi, Bonny-sur-Loire incarne les défis et les aspirations de l'Europe contemporaine.