Résultat des européennes à Bretteville-sur-Laize : l'élection 2024 en direct

13:25 - L'avenir de l'Europe se décide aussi à Bretteville-sur-Laize

La composition démographique et la situation socio-économique de Bretteville-sur-Laize contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur influence sur les élections européennes. Dans la commune, 18,36% des résidents sont des enfants, et 22,44% ont 60 ans et plus. La répartition par âge pourrait agir sur les priorités politiques en ce qui concerne l'éducation et la santé. Le pourcentage de ménages ne détenant aucune voiture (13,35%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les 619 votants sur des problématiques de mobilité et d'environnement. De surcroît, des aspects tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (1,36%) et le nombre de résidences HLM (14,99% des logements) indiquent les défis de solidarité et d'inclusion sociale qui préoccupent les habitants. Les chiffres sur l'éducation à Bretteville-sur-Laize mettent en relief des niveaux variés de qualifications, avec 26,99% des résidents sans diplôme, cela peut indiquer des défis tels que le manque d'opportunités éducatives, le décrochage scolaire ou des difficultés économiques.