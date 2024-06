Résultat des européennes à Burnhaupt-le-Haut : l'élection 2024 en direct

13:28 - Élections européennes à Burnhaupt-le-Haut : un éclairage démographique

Devant les 2 bureaux de vote dispersés à travers Burnhaupt-le-Haut, les citoyens se regroupent pour exercer leur droit. Avec une population de 1 731 habitants répartis dans 755 logements, cette commune présente une densité de 144 hab par km². Ses 182 entreprises témoignent d'une activité entrepreneuriale florissante, alors que son tissu social comprend 549 familles, reflétant une communauté diversifiée. Dans la commune, 32 % de la population est âgée de 29 ans et moins, et 23,74 % ont 60 ans et plus, ce qui pourrait avoir un effet sur les priorités des directives européennes en matière d'éducation et de santé. Les habitants, comprenant une proportion de 37,09% de retraités, feront-ils preuve d'engagement en exerçant leur droit de vote ? Au sein de cette diversité sociale, près de 43,35% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 54,43 euros pourrait devenir un frein à plus de prospérité. Chaque vote comptabilisé aujourd'hui à Burnhaupt-le-Haut contribue à façonner l'avenir de l'Europe.