Résultat des européennes à Chaillé-les-Marais : l'élection 2024 en direct

13:26 - Élections à Chaillé-les-Marais : l'impact des caractéristiques démographiques

Dans la ville de Chaillé-les-Marais, une variété de facteurs démographiques et socio-économiques façonnent les résultats des élections européennes. Dans la localité, 29% des résidents sont âgés de 0 à 29 ans, et 29,35% ont 60 ans et plus. La pyramide démographique peut avoir un effet sur les orientations politiques en matière d'éducation et de santé. Le taux de foyers ne détenant aucune voiture (20,59%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 712 votants sur des problématiques de mobilité et d'aménagement routier. Enfin, des éléments tels que le nombre de familles monoparentales (8,93%) et le nombre de résidences HLM (7,33% des logements) font ressortir les défis sociaux et économiques auxquels la commune doit faire face. Les données sur l'éducation à Chaillé-les-Marais mettent en avant des niveaux variés de qualifications, avec 30,61% des résidents non diplômés, cela peut indiquer des enjeux tels que le manque d'opportunités éducatives, le décrochage scolaire ou des difficultés économiques.