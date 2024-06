Résultat des européennes à Champigny en Rochereau : l'élection 2024 en direct

13:25 - Dynamique électorale à Champigny en Rochereau : une analyse socio-démographique

La démographie et la situation socio-économique de Champigny en Rochereau façonnent les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur impact sur les élections européennes. Le pourcentage de chômeurs à 6,06% peut avoir un effet sur les espoirs des habitants en matière de politiques européennes sur le travail. Avec 52,45% de population active et une densité de population de 78 habitants/km², peut-on s'attendre à une plus forte mobilisation des électeurs ? Le taux de foyers disposant d'au moins une voiture (83,09%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les 688 votants sur des questions de mobilité et d'infrastructure. De surcroît, des indicateurs tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (1,46%) et le nombre de résidences HLM (1,82% des logements) indiquent les enjeux de solidarité et d'intégration sociale auxquels la commune doit faire face. Les chiffres sur l'éducation à Champigny en Rochereau mettent en relief une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 20,06% des résidents ont obtenu seulement le bac par exemple. Ces statistiques, associées aux données sur les revenus, invitent à une analyse plus fine des facteurs influençant les parcours éducatifs et professionnels des individus.