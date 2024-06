Résultat des européennes à Châteaumeillant : l'élection 2024 en direct

13:28 - Châteaumeillant : européennes et dynamiques démographiques

Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour les européennes à Châteaumeillant comme dans toute la France. Avec ses 1 703 habitants, cette ville possède une certaine vitalité démographique. La pluralité socio-économique se reflète dans ses 112 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 1 142 foyers fiscaux. Dans la ville, 10,06 % des résidents sont des enfants, et 45,92 % de 60 ans et plus, ce qui peut agir sur les orientations politiques en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Les électeurs, dont 37,98% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 19 449 € par an, la commune affiche un pourcentage de chômeurs de 18,77%, synonyme d'une situation économique en demi-teinte. Chaque bulletin déposé dans les urnes ce 9 juin 2024 à Châteaumeillant montre l'attachement des habitants aux valeurs de l'Europe.