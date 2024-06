Résultat des européennes à Chavigny : l'élection 2024 en direct

13:27 - Comprendre l'électorat de Chavigny : un regard sur la démographie locale

Dans la commune de Chavigny, une variété de facteurs démographiques et socio-économiques façonnent les résultats des européennes. La pyramide démographique peut avoir un effet sur les orientations des politiques européennes, notamment en matière d'instruction et de santé. Dans la commune, 33% des résidents sont âgés de 0 à 29 ans, et 8,78% ont 75 ans et plus. Le pourcentage de foyers ne disposant d'aucune voiture (14,54%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les 614 électeurs sur des problématiques de mobilité et d'infrastructure. Le nombre de bénéficiaires du RSA (1,29%) met en lumière la nécessité d'un soutien social, alors que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (4,96%) indique des défis de stabilité de l'emploi. Les chiffres sur l'instruction à Chavigny mettent en relief une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 18,23% des résidents ont obtenu seulement le baccalauréat par exemple. Il est essentiel de garantir que les politiques européennes s'adaptent aux réalités locales.