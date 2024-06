Résultat des européennes à Chilleurs-aux-Bois : l'élection 2024 en direct

13:24 - Chilleurs-aux-Bois et l'Europe : démographie, économie et enjeux électoraux

Quelle influence les habitants de Chilleurs-aux-Bois exercent-ils sur le résultat des européennes ? Avec un pourcentage de 35% d'habitants âgés de moins de 30 ans, et un taux de chômeurs de 8,84%, la jeunesse et les personnes sans emploi forment des groupes démographiques essentiels. Qui plus est, le taux de familles propriétaires (72,36%) met en relief l'importance des thématiques d'habitat et d'urbanisation. Le pourcentage de familles détenant au moins une voiture (73,66%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 711 votants sur des problématiques de transport et d'infrastructure. De surcroît, des indicateurs tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (1,99%) et le nombre de résidences HLM (10,57% des logements) font ressortir les défis économiques et sociaux auxquels la commune est confrontée. Les données sur l'éducation à Chilleurs-aux-Bois mettent en relief une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 14,53% des résidents ont obtenu seulement le bac par exemple. Ces chiffres, couplés aux données sur les revenus, soulèvent des questions quant à l'efficacité des politiques éducatives et d'emploi menées à l'échelle de l'Union européenne.