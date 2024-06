Résultat des européennes à Congis-sur-Thérouanne : l'élection 2024 en direct

13:28 - Élections européennes à Congis-sur-Thérouanne : un éclairage démographique

La structure démographique et socio-économique de Congis-sur-Thérouanne définit les préoccupations et les intérêts des électeurs, jouant ainsi un rôle sur le résultat des européennes. La pyramide des âges peut agir sur les priorités des politiques européennes, notamment en matière d'éducation et de soins de santé. Dans la commune, 42% de la population est âgée de moins de 30 ans, et 18,15% ont plus de 60 ans. Le pourcentage de familles détenant au moins une voiture (85,92%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 541 électeurs sur des problématiques de transport et d'infrastructure. Le nombre de bénéficiaires du RSA (1,58%) révèle la nécessité d'un soutien social, tandis que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (7,4%) fait ressortir des enjeux de sécurité de l'emploi. Le taux d'étudiants, évalué à 10,61% à Congis-sur-Thérouanne, met en exergue la présence d'une population jeune et dynamique qui s'interroge sur l'accès à l'emploi après les études.