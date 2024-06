Résultat des européennes à Cosne-d'Allier : l'élection 2024 en direct

13:24 - Tendances démographiques et électorales à Cosne-d'Allier : ce qu'il faut retenir

Quelle influence la population de Cosne-d'Allier exerce-t-elle sur le résultat des élections européennes ? La jeunesse et les personnes sans emploi jouent un rôle central dans la commune, avec près de 22% de la population ayant de 0 à 29 ans, et un taux de chômeurs de 10,89%. Les disparités dans les revenus, avec un salaire moyen mensuel net de 2020,71 €/mois, sont souvent symptomatiques d'un besoin accru de mesures visant à réduire la pauvreté. Par ailleurs, des indicateurs tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (1,93%) et le nombre de résidences HLM (9,05% des logements) font ressortir les enjeux sociaux et économiques qui tracassent les habitants. Les chiffres sur l'éducation à Cosne-d'Allier mettent en relief des disparités notables en termes de niveaux d'éducation, avec 12,94% des habitants ayant obtenu seulement le baccalauréat par exemple. Ces chiffres, couplés aux données sur les revenus, soulèvent des questions quant à l'efficacité des politiques éducatives et d'emploi menées à l'échelle de l'Union européenne.