Résultat des européennes à Courpière : l'élection 2024 en direct

09:30 - Election à Courpière : les bureaux de vote ont ouvert leurs portes

L'une des clés du scrutin européen sera immanquablement l'étendue de l'abstention à Courpière. Pour rappel, dans la ville, le pourcentage de participation aux législatives 2022 représentait 47,35% au premier tour et seulement 44,5% au second tour. Qu'en sera-t-il pour les européennes à Courpière ? Il y a 2 ans, à l'occasion du premier tour de la dernière présidentielle, le pourcentage de participation avait atteint 75,49% des inscrits sur les listes électorales de la ville, à comparer avec une participation de 73,87% au second tour, soit 2 389 personnes. Pour mémoire, à l'échelle du pays, le taux de participation à la présidentielle 2022 se chiffrait à 74% au premier tour et seulement 72% au second tour, presque un record pour une élection présidentielle.