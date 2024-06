Résultat des européennes à Cublac : l'élection 2024 en direct

13:29 - L'avenir de l'Europe se décide aussi à Cublac

Dans la ville de Cublac, les électeurs auront-ils un impact sur le résultat des élections européennes ? Avec un pourcentage de demandeurs d'emploi de 10,78% et une densité de population de 82 habitants/km², le marché du travail et les questions d'habitat sont des sujets majeurs. Le taux de familles ne possédant aucune voiture (27,88%) montre une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut affecter les 788 électeurs sur des questions de mobilité et d'aménagement routier. D'autres part, des indicateurs tels que le nombre de familles monoparentales (10,22%) et le nombre de bénéficiaires du RSA (0,81%) indiquent les enjeux économiques et sociaux auxquels la commune doit faire face. Les chiffres sur l'éducation à Cublac mettent en avant des disparités notables en termes de niveaux d'éducation, avec 16,55% des résidents ayant obtenu seulement le bac par exemple. L'écart important entre les niveaux d'éducation pourrait avoir des répercussions sur le taux de participation.