Résultat des européennes à Dortan : l'élection 2024 en direct

En direct

13:26 - Le poids démographique et économique de Dortan aux européennes Dans la ville de Dortan, les habitants auront-ils un impact sur le résultat des élections européennes ? La répartition par âge pourrait agir sur les orientations politiques en matière d'instruction et de soins de santé. Dans la commune, 17,6% des résidents sont des enfants, et 5,81% sont des personnes âgées. Le pourcentage de foyers disposant d'au moins une voiture (73,33%) montre le poids des questions de mobilité et d'aménagement routier dans les préoccupations des 652 votants. De surcroît, la présence d'une population immigrée de 12,47% et d'une population étrangère de 9,88% fait ressortir l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Les chiffres sur l'éducation à Dortan mettent en avant des niveaux variés de qualifications, avec 30,18% des résidents non diplômés, cela souligne l'importance de mettre en place des programmes visant à améliorer l'accessibilité à l'instruction.

10:30 - Dortan : étude du pourcentage de participation aux européennes Avec une participation qui continue de baisser depuis les années 1970 lors des élections, ce scrutin 2024 va-t-il battre un nouveau record ? A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà analysée aux européennes de 2019. Elle se chiffrait à 19% à 12h et seulement 43% à 17h. Comment votent habituellement les citoyens de cette ville ? Cinq ans plus tôt, à l'occasion des précédentes européennes, 578 électeurs de Dortan (Ain) s'étaient rendus aux urnes (soit 44,77%), à comparer avec un taux de participation de 39,71% il y a 10 ans.

09:30 - Comprendre le pourcentage d'abstention aux élections à Dortan Qu'en sera-t-il de la participation ce dimanche, lors des élections européennes à Dortan ? Pour mémoire, dans la commune, le taux de participation aux élections législatives 2022 représentait 47,77% au premier tour. Au second tour, 40,48% des votants se sont déplacés. Qu'en sera-t-il de la participation à Dortan cette année ? Lors du premier tour de la présidentielle, 78,15% des inscrits sur les listes électorales de la commune avaient participé au vote. Le taux de participation était de 76,27% au second tour, soit 1 035 personnes. Pour comparer, à l'échelle de la France, le pourcentage de participation à l'élection présidentielle 2022 représentait 73,7% au premier tour et seulement 72,0% au second tour, presque un record pour une élection présidentielle.