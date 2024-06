Résultat des européennes à Eguisheim : l'élection 2024 en direct

13:28 - Eguisheim aux urnes : analyse démographique et économique des enjeux électoraux

Quelle influence les habitants d'Eguisheim exercent-ils sur les résultats des européennes ? Avec un pourcentage de 29% de résidents âgés de 0 à 29 ans, et un taux de chômage de 7,89%, la jeunesse et les demandeurs d'emploi représentent des segments démographiques cruciaux. Le pourcentage d'agriculteurs, qui représente 7,99%, souligne que l'agriculture reste une part significative de la ville. Enfin, des aspects tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (0,64%) et le nombre de résidences HLM (7,31% des logements) font ressortir les défis de solidarité et d'intégration sociale qui tracassent les électeurs. Un taux de résidences secondaires de 19,17%, comme à Eguisheim, indique la présence d'une population plus aisée. Les difficultés du marché immobilier local peuvent aussi être des enjeux électoraux significatifs dans la région.