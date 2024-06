Résultat des européennes à Envermeu : l'élection 2024 en direct

13:23 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique d'Envermeu

La diversité démographique et les réalités socio-économiques d'Envermeu contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur impact sur les élections européennes. Avec une densité de population de 143 hab par km² et 42,57% de population active, ces données pourraient susciter plus d'intérêts pour le scrutin. Le taux de chômage à 13,48% pourrait agir sur les attentes des électeurs en matière de directives européennes sur l'emploi. Le pourcentage de familles possédant au moins une automobile (79,31%) montre l'importance des questions de transport et d'aménagement routier dans les interrogations des 680 votants. D'autres part, des aspects tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (1,67%) et le nombre de résidences HLM (9,22% des logements) font ressortir les enjeux économiques et sociaux auxquels la commune doit faire face. Les données sur l'instruction à Envermeu mettent en avant une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 15,61% des habitants ont obtenu seulement le bac par exemple. Ces chiffres, couplés aux données sur les revenus, soulèvent des questions quant à l'efficacité des politiques éducatives et d'emploi menées à l'échelle de l'Union européenne.