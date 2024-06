Résultat des européennes à Eymoutiers : l'élection 2024 en direct

13:23 - Eymoutiers : démographie, élections et stratégies politiques

À Eymoutiers, les données démographiques et socio-économiques déterminent le contexte politique et peuvent jouer un rôle lors des européennes. Avec un taux de chômage de 8,56% et une densité de population de 29 hab/km², les questions liées à l'emploi et au logement sont des inquiétudes majeures. Un revenu moyen par foyer fiscal de 19 658 euros par an peut être caractéristique de situations de précarité financière pour certains foyers. D'autres part, la présence d'une population immigrée de 10,16% et d'une population étrangère de 9,73% indique les enjeux des politiques migratoires et d'intégration en France. Les chiffres sur l'éducation à Eymoutiers mettent en exergue une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 18,53% des résidents ont obtenu seulement le bac par exemple. L'écart important entre les niveaux d'éducation pourrait avoir des répercussions sur le taux de participation.