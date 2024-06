Résultat des européennes à Ferques : l'élection 2024 en direct

En direct

13:27 - L'avenir européen se décide aussi à Ferques Comment la population de Ferques peut-elle affecter le résultat des élections européennes ? Avec 45,91% de population active et une densité de population de 202 habitants par km², ces chiffres pourraient susciter plus d'intérêts pour les élections. Le pourcentage de demandeurs d'emploi à 14,64% pourrait agir sur les inquiétudes des habitants en ce qui concerne les mesures européennes sur le travail. Le taux de familles ne disposant d'aucune voiture (16,57%) montre une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 580 électeurs sur des problématiques de transport et d'infrastructure. Le nombre de familles monoparentales (15,74%) met en lumière des impératifs de soutien social, alors que le taux de salariés en CDD (9,36%) indique des défis de stabilité de l'emploi. Les données sur l'instruction à Ferques mettent en relief des niveaux variés de qualifications, avec 33,04% des résidents non diplômés, cela peut avoir un impact sur le taux de participation dans la commune.

10:30 - Les premiers chiffres sur la participation vont tomber ce midi, qu'en est-il à Ferques ? Choisir les futurs parlementaires européens n'étant pas une priorité pour les électeurs, l'abstention battra-t-elle un nouveau record en ce jour de résultat d'élection ? Voici les chiffres de 2019 à l'échelle du pays : le taux d'abstention aux européennes représentait 49,9%, en amélioration par rapport à 2014. Au cours des précédentes élections, les 1 772 habitants de cette ville ont laissé entrevoir leurs préférences de vote. Pendant les dernières élections européennes, le taux d'abstention atteignait 47,69% dans la commune de Ferques, à comparer avec un taux d'abstention de 59,65% il y a dix ans.

09:30 - C'est l'heure de voter à Ferques : la participation au cœur des préoccupations À Ferques, le niveau d'abstention constituera incontestablement un critère fort des élections européennes 2024. Pour mémoire, dans la commune, le taux de participation aux législatives 2022 représentait 40,08% au premier tour et seulement 38,29% au second tour. Qu'en sera-t-il pour les élections européennes à Ferques ? En avril 2022, pour le premier tour de la dernière présidentielle, 74,08% des électeurs habilités dans la commune avaient pris part au scrutin. La participation était de 75,03% au second tour, soit 1 079 personnes. A l'échelle nationale, la participation était déjà examinée en avril 2022. Elle se chiffrait à 25,48% le midi et seulement 65,00% à 17 h pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017.