Résultat des européennes à Foissiat : l'élection 2024 en direct

Analyse socio-économique de Foissiat : perspectives électorales

Quel impact aura la population de Foissiat sur le résultat des élections européennes ? La répartition par âge peut agir sur les orientations des politiques européennes, notamment en matière d'instruction et de soins de santé. Dans la localité, 17,51% des résidents sont des enfants, et 8,33% de 75 ans et plus. Un salaire moyen mensuel net de 2147,63 euros/mois souligne l'importance des questions sur la qualité de vie dans les interrogations des 730 votants. D'autres part, des aspects tels que le nombre de familles monoparentales (7,32%) et le nombre de personnes bénéficiaires du RSA (1,14%) indiquent les défis de solidarité et d'inclusion sociale qui tracassent les électeurs. Les données sur l'instruction à Foissiat mettent en exergue une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 16,64% des habitants ont obtenu seulement le baccalauréat par exemple. Ceci, associé aux statistiques sur les revenus, peut influencer les préoccupations concernant les politiques de l'Union européenne sur l'éducation et l'emploi.