13:26 - L'avenir européen se dessine aussi à Font-Romeu-Odeillo-Via

A quelques heures de l'annonce des résultats des élections européennes, Font-Romeu-Odeillo-Via regorge de diversité et d'activités. Avec une population de 1 780 habitants répartis dans 5 578 logements, cette commune présente une densité de 66 habitants par km². L'existence de 416 entreprises sur son territoire est une preuve de dynamisme. Dans la commune, 10,72 % de la population est âgée de 14 ans et moins, et 26,3 % ont plus de 60 ans, ce qui pourrait avoir un effet sur les orientations politiques, notamment en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Les citoyens, dont 16,85% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Parmi cette diversité sociale, près de 51,19% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 3693,47 € pourrait devenir un obstacle financier pour la commune. À Font-Romeu-Odeillo-Via, les enjeux locaux, tels que l'emploi, l'éducation et l'inflation, rejoignent ceux du continent européen.