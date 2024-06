Résultat des européennes à Fontaine-le-Bourg : l'élection 2024 en direct

13:27 - Démographie et politique à Fontaine-le-Bourg, un lien étroit

La structure démographique et socio-économique de Fontaine-le-Bourg détermine les préoccupations et les intérêts des électeurs, jouant ainsi un rôle sur le résultat des européennes. Avec un taux de chômage de 6,66% et une densité de population de 140 habitants/km², le marché de l'emploi et les questions d'habitat sont des sujets majeurs. Le taux de familles ne possédant aucune voiture (8,09%) montre une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 649 électeurs sur des problématiques de transport et d'aménagement routier. Le nombre de familles monoparentales (11,57%) met en évidence des besoins d'accompagnement social, et le taux de salariés en CDD (6,3%) fait ressortir des enjeux de stabilité de l'emploi. Les données sur l'éducation à Fontaine-le-Bourg mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 13,9% des habitants titulaires du seul bac. Ces statistiques, associées aux données sur les revenus, invitent à une analyse plus fine des facteurs influençant les parcours éducatifs et professionnels des individus.