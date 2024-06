Résultat des européennes à Fors : l'élection 2024 en direct

13:27 - Élections européennes à Fors : un éclairage démographique

Quel impact aura la population de Fors sur les résultats des européennes ? Avec 34% d'habitants âgés de 29 ans et moins, et un taux de chômeurs de 6,51%, la jeunesse et les personnes sans emploi constituent des segments démographiques cruciaux. Qui plus est, le pourcentage de familles propriétaires (81,51%) souligne le poids des questions liées à l'habitat et à l'aménagement du territoire. Le pourcentage de familles ne disposant d'aucune voiture (9,83%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 711 votants sur des questions de mobilité et d'aménagement routier. Le nombre de bénéficiaires du RSA (0,49%) met en lumière des impératifs de suivi social, et le pourcentage de salariés en CDD (7,61%) fait ressortir des défis de sécurité du travail. Les données sur l'éducation à Fors mettent en relief une diversité de qualifications, avec 18,21% des habitants titulaires du seul baccalauréat. L'écart important entre les niveaux d'éducation pourrait avoir des répercussions sur le taux d'abstention.