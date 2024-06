Résultat des européennes à Frangy : l'élection 2024 en direct

13:23 - Le poids démographique et économique de Frangy aux européennes

Dans la commune de Frangy, une variété de facteurs démographiques et socio-économiques influencent les résultats des élections européennes. Avec une densité de population de 215 habitants par km² et 51,44% de population active, peut-on s'attendre à une plus forte mobilisation des électeurs ? Le taux de chômage à 7,46% pourrait agir sur les attentes des habitants en ce qui concerne les politiques européennes sur le travail. Le pourcentage de ménages possédant au moins une voiture (80,06%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les 675 électeurs sur des questions de mobilité et d'infrastructure. Le nombre de bénéficiaires du RSA (0,59%) met en lumière des impératifs d'accompagnement social, tandis que le taux de salariés en CDD (7,58%) fait ressortir des défis de stabilité du travail. Les données sur l'instruction à Frangy mettent en avant une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 18,82% des résidents ont obtenu seulement le baccalauréat par exemple, ce qui met en lumière la nécessité d'une réflexion approfondie sur les politiques éducatives et d'emploi de l'Union européenne.