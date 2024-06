Résultat des européennes à Frénouville : l'élection 2024 en direct

13:25 - Frénouville : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux

Dans la ville de Frénouville, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent d'impacter les résultats des européennes. Le taux de chômage à 7,48% pourrait avoir un effet sur les espoirs des électeurs en ce qui concerne les directives européennes sur l'emploi. Avec une densité de population de 306 habitants/km² et 48,9% de population active, peut-on s'attendre à un fort engagement électoral ? Le taux de ménages détenant au moins une voiture (92,81%) montre une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 705 électeurs sur des questions de transport et d'aménagement routier. Enfin, des indicateurs tels que le nombre de familles monoparentales (10,18%) et le nombre de personnes bénéficiaires du RSA (0,55%) font ressortir les enjeux économiques et sociaux qui tracassent les électeurs. Les données sur l'instruction à Frénouville mettent en avant des disparités notables en termes de niveaux d'éducation, avec 20,68% des résidents ayant obtenu seulement le baccalauréat par exemple. Ces statistiques, associées aux données sur les revenus, invitent à une analyse plus fine des facteurs influençant les parcours éducatifs et professionnels des individus.