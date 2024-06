Résultat des européennes à Ger : l'élection 2024 en direct

13:25 - Élections européennes à Ger : un éclairage démographique

Quelle influence les électeurs de Ger exercent-ils sur les résultats des européennes ? Avec une densité de population de 60 hab/km² et un pourcentage de demandeurs d'emploi de 6,3%, les questions liées à l'emploi et à l'habitat sont des inquiétudes majeures. Le pourcentage de foyers disposant d'au moins une automobile (87,07%) souligne l'importance des questions de mobilité et d'infrastructure dans les interrogations des 985 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre de familles monoparentales (8,59%) met en évidence des besoins de suivi social, et le taux de salariés en CDD (8,03%) indique des défis de sécurité du travail. Les chiffres sur l'instruction à Ger mettent en avant des disparités notables en termes de niveaux d'éducation, avec 20,44% des résidents ayant obtenu seulement le bac par exemple, ce qui met en lumière la nécessité d'une réflexion approfondie sur les politiques éducatives et d'emploi de l'Union européenne.