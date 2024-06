13:26 - Gragnague et l'Europe : démographie, économie et choix électoraux

Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour les européennes à Gragnague comme partout ailleurs. Avec ses 26,27% de cadres pour 2 286 habitants, cette ville possède une certaine vigueur économique. Ses 198 entreprises témoignent d'un certain dynamisme. Dans la ville, 19,9 % de la population est âgée de 14 ans et moins, et 5,32 % ont plus de 75 ans, ce qui pourrait agir sur les priorités politiques en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Les électeurs, dont 29,15% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Parmi cette mosaïque sociale, 52,3% des familles se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 1949,98 euros, pèse sur une commune qui aspire à plus de prospérité. À Gragnague, les enjeux locaux alimentent le débat démocratique.