Résultat des européennes à Hauterives : l'élection 2024 en direct

13:26 - Hauterives : élections européennes et dynamiques démographiques

Comment les électeurs d'Hauterives peuvent-ils impacter les résultats des européennes ? La pyramide des âges peut avoir un effet sur les priorités politiques, notamment en matière d'éducation et de soins de santé. Dans la commune, 16,79% des résidents sont âgés de moins de 15 ans, et 34,22% de plus de 60 ans. Le pourcentage de ménages ne détenant aucune voiture (20,87%) souligne une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut impacter les 884 votants sur des questions de mobilité et d'infrastructure. Le nombre de bénéficiaires du RSA (0,69%) met en lumière la nécessité d'un suivi social, alors que le pourcentage de salariés en CDD (11,09%) indique des défis de sécurité du travail. Les chiffres sur l'instruction à Hauterives mettent en relief des disparités notables en termes de niveaux d'éducation, avec 15,43% des résidents ayant obtenu seulement le baccalauréat par exemple. L'écart important entre les niveaux d'éducation pourrait avoir des répercussions sur les opportunités d'emploi et l'inclusion sociale.