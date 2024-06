13:26 - Herrlisheim-près-Colmar et l'Europe : démographie, économie et choix électoraux

Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour les européennes à Herrlisheim-près-Colmar comme partout. Dotée de 873 logements pour 1 878 habitants, la densité de la commune est de 233 hab par km². Ses 108 entreprises démontrent un certain dynamisme. Dans la localité, 28 % de la population est âgée de moins de 30 ans, et 29,52 % ont 60 ans et plus, ce qui peut avoir un effet sur les orientations politiques en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Les habitants, comprenant une proportion de 43,78% de retraités, feront-ils preuve d'engagement en se rendant dans les isoloirs ? Au sein de cette diversité sociale, 39,9% des familles se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 250,47 euros, pèse sur une commune qui vise un avenir prospère. Herrlisheim-près-Colmar incarne la vivacité et les valeurs d'une Europe en pleine transformation.