Résultat des européennes à Houlgate : l'élection 2024 en direct

13:27 - Tendances démographiques et électorales à Houlgate : ce qu'il faut savoir

Dans la ville de Houlgate, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent d'impacter le résultat des élections européennes. Avec un pourcentage de chômeurs de 16,84% et une densité de population de 417 habitants par km², les problématiques relatives à l'emploi et au logement sont des inquiétudes majeures. Un revenu moyen par foyer fiscal de 30 988 € par an montre le poids des questions sur la répartition des richesses dans les interrogations des 1 059 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre de bénéficiaires du RSA (2,88%) révèle des besoins d'accompagnement social, alors que le pourcentage de salariés en CDD (10,41%) fait ressortir des défis de stabilité de l'emploi. Un taux de résidences secondaires de 78,85%, comme à Houlgate, indique la présence d'une population plus aisée. Cela peut influencer l'engagement politique des résidents sur des questions liées à l'environnement, au développement urbain et à l'économie locale.