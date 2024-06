Résultat des européennes à Jasseron : l'élection 2024 en direct

13:28 - Comment la composition démographique de Jasseron façonne les résultats électoraux ?

La démographie et le contexte socio-économique de Jasseron contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur impact sur les élections européennes. Avec un pourcentage de 32% d'habitants âgés de 0 à 29 ans, et un taux de chômeurs de 5,24%, les jeunes et les demandeurs d'emploi constituent des segments démographiques cruciaux. Le taux de ménages disposant d'au moins une voiture (87,53%) montre une dépendance à l'automobile, ce qui peut influencer les 716 votants sur des questions de transport et d'infrastructure. Par ailleurs, des indicateurs tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (0,59%) et le nombre de résidences HLM (9,49% des logements) font ressortir les enjeux de solidarité et d'intégration sociale auxquels la commune doit faire face. Les chiffres sur l'instruction à Jasseron mettent en relief une diversité de qualifications, avec 19,13% des habitants titulaires du seul baccalauréat. L'écart important entre les niveaux d'éducation pourrait avoir des répercussions sur le taux de participation.