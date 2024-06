Résultat des européennes à la Selle-Guerchaise : l'élection en direct

17:04 - Quels chiffres en 2022 pour la Selle-Guerchaise ?

La Selle-Guerchaise avait préféré Emmanuel Macron il y a deux ans pour le premier tour de la présidentielle. Avec 24.53%, Marine le Pen était reléguée au second plan par son rival, conforté par 36.79% des voix. Et elle ne créait pas la surprise au second tour avec 41% contre 59%. Le RN ratait aussi la première marche à la Selle-Guerchaise quelques jours plus tard, lors des élections du Parlement, avec 23.73% au premier tour, contre 38.98% pour le binôme Ensemble !. A l'issue du second tour, c'est encore un binôme LREM qui remportera le plus de suffrages, avec 65.52% sur l'unique circonscription couvrant La Selle-Guerchaise.