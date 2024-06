Résultat des européennes à Laize-Clinchamps : l'élection 2024 en direct

13:23 - Laize-Clinchamps et l'Europe : démographie, économie et enjeux électoraux

La diversité démographique et les réalités socio-économiques de Laize-Clinchamps façonnent les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur impact sur les élections européennes. Avec 48,68% de population active et une densité de population de 1092 habitants par km², ces chiffres pourraient présager un engagement électoral plus fort. Le taux de chômage à 6,37% peut avoir un effet sur les espoirs des habitants quant aux directives européennes sur le travail. Le taux de ménages détenant au moins une voiture (92,69%) montre l'importance des questions de mobilité et d'infrastructure dans les préoccupations des 774 votants. Par ailleurs, des aspects tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (0,42%) et le nombre de résidences HLM (8,33% des logements) font ressortir les enjeux sociaux et économiques auxquels la commune doit faire face. Les chiffres sur l'instruction à Laize-Clinchamps mettent en relief des niveaux variés de qualifications, avec 18,03% des habitants n'ayant obtenu aucun diplôme, ce qui peut impacter les attitudes envers les politiques éducatives européennes et l'accès à la formation professionnelle.