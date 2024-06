Résultat des européennes à Lanta : l'élection 2024 en direct

13:23 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique de Lanta

Quelle influence la population de Lanta exerce-t-elle sur le résultat des européennes ? La jeunesse et les demandeurs d'emploi sont des segments démographiques cruciaux dans la commune, avec près de 36% de la population ayant 29 ans et moins, et un taux de chômage de 5,92%. Le pourcentage important de cadres et de professions intellectuelles supérieures, représentant 27,12%, révèle une population soucieuse de la compétitivité économique de sa région. Le nombre de familles monoparentales (10,36%) révèle des impératifs de suivi social, et le taux de salariés en CDD (5,57%) indique des défis de stabilité du travail. Les chiffres sur l'éducation, tel que le taux de titulaires de diplômes supérieurs (45,01%), suggèrent un niveau élevé d'instruction à Lanta, soulignant l'importance soutenir les aspirations professionnelles des habitants.