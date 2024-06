Résultat des européennes à Lautrec : l'élection 2024 en direct

13:28 - Élections européennes à Lautrec : un éclairage démographique

Dans les rues de Lautrec, le scrutin est en cours. Avec ses 8,44% d'agriculteurs pour 1 694 habitants, cette ville est un subtil mélange d'urbanité et de ruralité. Avec 139 entreprises, Lautrec est un lieu propice à l'essor de l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans la ville, 15,42 % de la population est âgée de moins de 15 ans, et 31,95 % ont plus de 60 ans, ce qui pourrait agir sur les priorités des mesures européennes en matière d'instruction et de soins de santé. Les habitants, comprenant une proportion de 31,36% de retraités, démontreront-ils leur engagement en se mobilisant pour les élections ? Au sein de cette mosaïque sociale, 36,08% des ménages se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 476,16 euros, accable une ville qui aspire à plus de prospérité. À Lautrec, les enjeux locaux rejoignent ceux du continent européen.