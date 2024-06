13:25 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique du Buisson-de-Cadouin

Quel portrait faire du Buisson-de-Cadouin, à quelques heures de l'annonce des résultats des européennes ? Avec ses 1 945 habitants, cette ville cosmopolite représente la richesse culturelle de l'Europe contemporaine. Ses 214 entreprises démontrent un certain dynamisme. Le pourcentage de foyers détenant au moins une automobile (59,77 %) souligne l'importance des questions de transport et d'environnement dans les interrogations des votants. Le Buisson-de-Cadouin abrite une communauté diversifiée, avec ses 130 résidents étrangers, soit 6,71% de sa population, renforçant la richesse sociale et culturelle de la ville. Malgré un taux de chômage de 12,04%, la commune dévoile un revenu moyen par foyer fiscal de 23 916 € par an, illustrant un certain niveau de prospérité. Chaque bulletin déposé dans les urnes aujourd'hui au Buisson-de-Cadouin affirme l'attachement des habitants aux idées de l'Europe.