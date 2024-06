Résultat des européennes au Gâvre : l'élection 2024 en direct

13:27 - Le Gâvre : démographie et socio-économie impactent les élections européennes

La démographie et le contexte socio-économique du Gâvre déterminent les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur influence sur les élections européennes. Dans la commune, 39% de la population est âgée de moins de 30 ans, et 18,3% de 60 ans et plus. La répartition par âge pourrait avoir un effet sur les priorités politiques en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Le pourcentage de familles ne disposant d'aucune voiture (18,85%) souligne une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut impacter les 643 électeurs sur des questions de transport et d'aménagement routier. Le nombre de familles monoparentales (11,13%) met en évidence des impératifs de suivi social, alors que le pourcentage de salariés en CDD (7,64%) indique des enjeux de sécurité du travail. Les données sur l'instruction au Gâvre mettent en avant une diversité de qualifications, avec 18,94% des habitants titulaires du seul bac. L'écart important entre les niveaux d'instruction pourrait avoir des répercussions sur le taux de participation.