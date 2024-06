Résultat des européennes au Gua : l'élection 2024 en direct

13:23 - Élections au Gua : l'impact des caractéristiques démographiques

Quel portrait faire du Gua, à quelques heures de l'annonce des résultats des européennes ? Avec une population de 2 100 habitants répartis dans 1 113 logements, cette localité présente une densité de 57 habitants par km². Ses 136 entreprises attestent une activité entrepreneuriale prospère, tandis que son tissu social se compose de 606 familles, reflétant une communauté diversifiée. Dans la localité, 24 % de la population est âgée de 0 à 29 ans, et 36,0 % ont 60 ans et plus, ce qui peut agir sur les orientations politiques en matière d'éducation et de soins de santé. Les électeurs, comprenant une proportion de 37,18% de retraités, démontreront-ils leur engagement en participant aux élections ? Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 24 277 € par an, la ville affiche un pourcentage de demandeurs d'emploi de 15,21%, annonçant une situation économique fragile. Au Gua, les problématiques locales rejoignent celles de l'Europe.