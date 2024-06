Résultat des européennes au Gua : l'élection 2024 en direct

13:27 - Élections européennes au Gua : un éclairage démographique

Les facteurs démographiques et socio-économiques du Gua mettent en lumière des tendances claires susceptibles d'influer sur les résultats des élections européennes. Avec 47,5% de population active et une densité de population de 63 hab/km², ces chiffres pourraient présager un engagement électoral plus fort. Le pourcentage de chômeurs à 7,41% pourrait agir sur les espérances des habitants quant aux politiques européennes sur le travail. Le taux de foyers disposant d'au moins une voiture (71,81%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 769 votants sur des questions de mobilité et d'aménagement routier. Par ailleurs, des aspects tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (0,49%) et le nombre de résidences HLM (1,75% des logements) indiquent les défis de solidarité et d'intégration sociale qui préoccupent les habitants. Les données sur l'instruction au Gua mettent en relief une diversité de qualifications, avec 20,9% des résidents non diplômés, cela peut indiquer des enjeux tels que le manque d'opportunités éducatives, le décrochage scolaire ou des difficultés économiques.