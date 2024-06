Résultat des européennes au Lardin-Saint-Lazare : l'élection 2024 en direct

13:29 - Élections au Lardin-Saint-Lazare : l'impact des caractéristiques démographiques

Aujourd'hui, les urnes se sont ouvertes pour les élections européennes au Lardin-Saint-Lazare comme partout en France. Avec ses 1 665 habitants, cette localité possède une certaine vitalité démographique. Ses 125 entreprises démontrent une économie favorable. Dans la localité, 26 % de la population est âgée de 0 à 29 ans, et 11,72 % de 75 ans et plus, ce qui pourrait avoir un effet sur les priorités des directives européennes en ce qui concerne l'instruction et la santé. Les électeurs, comprenant une proportion de 33,61% de retraités, montreront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Dans cette diversité sociale, près de 58,82% des familles sont des couples sans enfant. Le Lardin-Saint-Lazare incarne la vitalité et les valeurs d'une Europe en transition.