Résultat des européennes au Pont-de-Beauvoisin : l'élection 2024 en direct

Analyse démographique des européennes au Pont-de-Beauvoisin

Les données démographiques et socio-économiques du Pont-de-Beauvoisin mettent en lumière des tendances évidentes susceptibles d'affecter le résultat des élections européennes. Avec une densité de population de 1131 hab par km² et 40,83% de population active, peut-on s'attendre à une plus forte mobilisation des électeurs ? Le taux de chômage à 17,04% pourrait agir sur les inquiétudes des habitants en matière de mesures européennes sur le travail. Un revenu moyen par foyer fiscal de 21 810 euros/an peut être symptomatique de la précarité économique de certains foyers. Le nombre de familles monoparentales (21,44%) met en évidence des besoins d'accompagnement social, et le pourcentage de salariés en CDD (10,94%) fait ressortir des enjeux de stabilité du travail. Les chiffres sur l'instruction au Pont-de-Beauvoisin mettent en avant des niveaux variés de qualifications, avec 37,39% des résidents non diplômés, ce qui peut impacter le soutien envers les politiques éducatives européennes et l'accès à la formation professionnelle.