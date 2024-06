Résultat des européennes au Sequestre : l'élection 2024 en direct

13:26 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique du Sequestre

Les données démographiques et socio-économiques du Sequestre mettent en évidence des tendances nettes qui pourraient peser sur le résultat des européennes. Avec une densité de population de 309 hab par km² et 46,64% de population active, ces chiffres pourraient favoriser un engagement électoral plus important. Le taux de chômage à 7,9% peut agir sur les inquiétudes des électeurs en matière de directives européennes sur le travail. Le pourcentage de ménages ne détenant aucune voiture (9,63%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 790 électeurs sur des questions de transport et d'aménagement routier. Le nombre de bénéficiaires du RSA (1,46%) révèle la nécessité d'un suivi social, et le taux de salariés en contrat à durée déterminée (9,2%) fait ressortir des enjeux de sécurité du travail. Les chiffres sur l'éducation au Sequestre mettent en avant des niveaux variés de qualifications, avec 22,74% des résidents n'ayant obtenu aucun diplôme, cela peut impacter le taux de participation dans la commune.